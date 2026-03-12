Полтора миллиона за переезд в глушь: кто из врачей может озолотиться в Кирове

Что нужно сделать молодому врачу, чтобы получить квартиру от государства? Как получить хорошую ежеквартальную премию? И сколько на самом деле зарабатывают вятские медики? «Город Киров» собрал ответы на самые распространенные вопросы о том, как государство поддерживает медицинских работников в регионе.

Не всегда уходят из-за денег

Времена, когда врачи и учителя были самыми низкооплачиваемыми категориями, постепенно уходят в прошлое. Сегодня представители этих профессий могут получать достойные деньги, хотя и ценой высокой нагрузки. Один из бывших сотрудников скорой помощи признался, что ушел из профессии не из-за зарплаты — ее как раз подняли, — а из-за эмоционального и физического истощения. Профессиональное выгорание наступило быстро, и он предпочел более спокойную жизнь.

В правительстве Кировской области, однако, считают, что регион в целом справляется с кадровой проблемой. Первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов отметил, что Кировская область входит в число субъектов с максимальной укомплектованностью специалистами по большинству направлений: терапевты, педиатры, хирурги, офтальмологи. По его словам, власти продолжат совершенствовать систему мотивации и укреплять материально-техническую базу.

Уехать в деревню — получить миллион

Главный способ быстро поправить финансовое положение для врача — переехать в сельскую местность. Тем, кто решится работать в отдаленных и труднодоступных территориях (список утвержден отдельно), единовременно выплачивают 1,5 миллиона рублей. Для среднего медперсонала сумма составляет 750 тысяч. Если населенный пункт не входит в «особый» перечень, но все же является глубинкой, выплаты чуть меньше: 1 миллион и 500 тысяч соответственно.

За последние несколько лет благодаря этой программе в область привлекли 173 врача. Кроме того, переехавшим на село предоставляют служебное жилье, которое через 10 лет работы можно приватизировать.

Узкие специальности и ежеквартальные премии

Министр здравоохранения региона Екатерина Видякина уточнила, что врачи в области получают ежемесячные социальные выплаты до 50 тысяч рублей. Особо ценятся «узкие» специалисты: для них предусмотрена дополнительная ежеквартальная премия в размере 150 тысяч рублей.

Также заработать могут те, кто еще только учится в ординатуре. В областном бюджете на дополнительные выплаты студентам-медикам заложено почти 142 миллиона рублей.

Только цифры

· 16,9 млрд рублей — бюджет здравоохранения Кировской области на текущий год. · 2,8 млрд рублей — расходы на льготные лекарства.