Полторы сотни подмосковных медиков построили дома в рамках программы «Земля врачам»

Сто пятьдесят два подмосковных медика уже возвели дома на земельных участках, предоставленных им в рамках программы «Земля врачам». Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В ведомстве отметили, что 126 врачей поставили постройки на государственный учет. Это даст им право оформить участки в собственность.

Сто медиков продолжают строительство, еще восемнадцать сообщили о скором начале работ.

В общей сложности с начала года в регионе по программе землю получили 145 врачей.