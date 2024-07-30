Полторы сотни подмосковных медиков построили дома в рамках программы «Земля врачам»
Фото: [Министерство имущественных отношений МО]
Сто пятьдесят два подмосковных медика уже возвели дома на земельных участках, предоставленных им в рамках программы «Земля врачам». Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
В ведомстве отметили, что 126 врачей поставили постройки на государственный учет. Это даст им право оформить участки в собственность.
Сто медиков продолжают строительство, еще восемнадцать сообщили о скором начале работ.
В общей сложности с начала года в регионе по программе землю получили 145 врачей.