Полторы тысячи наборов «Я родился в Подмосковье» выдали в Московской области с начала года

Более полутора тысяч подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали молодым мамам в регионе с начала года. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Благодаря подарочному набору, будущая мама может посвятить больше времени подготовке к родам, так как все необходимое для нее и малыша она может получить в наших родовспомогательных учреждениях», - отметил глава ведомства Алексей Сапанюк.

В составе таких наборов — свыше пятидесяти самых необходимых для новорожденного предметов, в том числе постельное белье, средства гигиены, игрушки и одежда.

Получить набор могут молодые мамы, которые родили и зарегистрировали ребенка в Подмосковье. Если на свет появились два и более малышей, наборы выдают на каждого новорожденного.