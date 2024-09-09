Полтысячи телемедицинских консультаций провели в Детском клиническом центре имени Рошаля

Уже полтысячи телемедицинских консультаций провели в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

В Центре телемедицины учреждения работают высокопрофессиональные врачи, включая невролога, аллерголога, эндокринолога. Получить их консультацию можно по направлению лечащего врача.

В учреждении каждый год стационарную медицинскую помощь будут получать свыше пятнадцати тысяч детей со всей страны. Сто пятьдесят тысяч ребят смогут проходить обследования и консультироваться со специалистами.