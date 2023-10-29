Получившая в начале сезона травму фигуристка рассказала о своей программе про сильную женщину

Вероника Яметова является российской фигуристкой, которая выступает в одиночном катании. Стало известно, что еще перед контрольными прокатами она получила травму из-за так называемого «недоразумения» на тренировке.

Выяснилось, что фигуристке пробили ногу коньком в начале сезона перед контрольными прокатами. Как пишет ТАСС, ссылаясь на слова Яметовой, ничего «сверхъестественного» не произошло. Сейчас уже все заросло, а перед этим пришлось на неделю отстраниться от тренировок.

Пережитая травма созвучна выступлению серебряного призера этапа Гран-при России в Красноярске. Шестнадцатилетняя спортсменка рассказала журналистам, что она раскрывает в своей новой произвольной программе образ сильной женщины.