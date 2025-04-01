Получивший контузию экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» остался в живых, преодолев стокилометровый марш на СВО. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В тот день российские военные отражали нападение вэсэушников на Белгородскую область. Когда экипаж «Солнцепека» отстрелялся, в технику попал дрон неприятеля, а кумулятивная струя из него прожгла обшивку в месте, за которым сидит механик-водитель. После атаки экипаж получил контузию, но с полученными травмами бойцы решили двигаться не к ближайшей точке эвакуации, а отравились к располагающемуся практически в 100 км от них пункту временной дислокации.

По воспоминаниям водителя, в течение последних километров он видел лишь застилающую глаза пелену. Добравшись до точки назначения, боец сразу лишился сознания. Благодаря его действиям был спасен экипаж, а также «Солнцепек».

Ранее стало известно о том, что после обстрела ВСУ рынка Лисичанска получили ранения пять человек.