При обстреле ВСУ рынка в Лисичанске получили ранения пять человек
При обстреле Лисичанска пострадали пять сотрудников коммунального предприятия
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Пять сотрудников одного из коммунальных предприятий Лисичанска были ранены при обстреле рынка города Вооруженными силами Украины. Об этом правительство ЛНР сообщило в своем телеграм-канале.
Противник, предположительно, применил для атаки кассетные боеприпасы. По заявлению главы регионального минздрава Натальи Пащенко, в результате атаки серьезные травмы были диагностированы у пожилого мужчины, а еще пострадали четыре женщины. Потерпевшего срочно госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно о том, что в Киеве прошел суд над сотрудником полиции, который изнасиловал 10-летнюю девочку из ЛНР. Злоумышленник также заставлял потерпевшую присылать фотографии интимного характера, а в случае невыполнения указания обещал привлечь родителей к уголовной ответственности.