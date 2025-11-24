Полуфиналистам конкурса «Это у нас семейное» выделили 30 дополнительных мест в финале

В рамках конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» для полуфиналистов выделили 30 дополнительных мест в финале.

Так, для участников, которые были допущены до окружных полуфиналов, в семейных аккаунтах на сайте конкурса появились дополнительные задания. При их выполнении можно будет пройти в финал.

Задания будут появляться в аккаунтах до 10 мая следующего года. Первое из них — «Семейные мемы». Некоторые задания будут доступны только ограниченное время, поэтому участникам посоветовали как можно чаще проверять аккаунты.

В целом на конкурс поступили заявки от более чем 726 тыс. человек. Это свыше 196 тыс. семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность приемным семьям региона.