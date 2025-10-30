Губернатор Подмосковья вручил награды приемным семьям региона

«Хочу еще раз поблагодарить и наших родителей и всех, кто работает в этом движении, в этой команде. Хочу поблагодарить наши регионы. Партнерство всегда для нас важно. И здесь и сейчас, и в режиме ВКС могут коллеги из разных уголков страны участвовать, смотреть, предлагать, перенимать опыт. Мы считаем, что мы делаем одно очень важное, большое, доброе дело», — заключил губернатор.