Губернатор Подмосковья вручил награды приемным семьям региона
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках XII Форума приемных семей Подмосковья вручил награды приемным семьям и отличившимся сотрудникам социальных служб региона.
Так, за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом Преподобного Сергия Радонежского была награждена заведующая подольским отделением сопровождения приемных семей центра инновации социальной сферы Подмосковья Яна Максимова.
Благодарности губернатора Московской области получили замначальника окружного управления социального развития № 26 Минсоцразвития Подмосковья Дмитрий Лаврентьев и заместитель заведующего отделом семьи и детства окружного управления социального развития № 2 Минсоцразвития Подмосковья Диля Урунова.
За многолетний труд в воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, успешную реабилитацию и социализацию благодарности губернатора Подмосковья получили приемные семьи Светланы Быковой и Сергея Кочетова из Серпухова, Ульяны и Александра Вяткиных из Павловского Посада, Натальи Киселевой и Александра Перова из Клина.
«Хочу еще раз поблагодарить и наших родителей и всех, кто работает в этом движении, в этой команде. Хочу поблагодарить наши регионы. Партнерство всегда для нас важно. И здесь и сейчас, и в режиме ВКС могут коллеги из разных уголков страны участвовать, смотреть, предлагать, перенимать опыт. Мы считаем, что мы делаем одно очень важное, большое, доброе дело», — заключил губернатор.
