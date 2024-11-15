Нарушения миграционного законодательства пресекли в Коломне

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области и Специального полка полиции проверили цех по сортировке овощей, который расположен в селе Мячково под Коломной, и выявили нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские привлекли к административной ответственности 21 уроженца одной из стран Средней Азии, уточнила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова. В отношении мигрантов составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в России по ст. 18.10 КоАП РФ. Кроме того, еще 16 протоколов были составлены за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ).

Иностранным гражданам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей и выдворение за пределы России. Сотрудники полиции также устанавливают личность их работодателя.

Ранее сообщалось, что в Подольске задержали лжеполицейских, вымогавших у мигрантов два миллиона рублей.