Полуголый муж Пугачевой облил себя водой и заорал на глазах у сына

Когда-то востребованный в РФ юморист Максим Галкин* был любимчиком публики в нашей стране. Но от него отвернулись те, кто не разделяет его русофобскую позицию. Однако, этого не смог сделать сын знаменитости, из-за чего тот увидел конфуз своего отца и запечатлел его на камеру.

Как пишет издание «Утро.ру», недавно в соцсетях появились кадры с морского отдыха Галкина* и его наследника. После купания юморист решил смыть с себя соленую воду, однако он забыл снять очки. Об этом ему любезно напомнил сын, наблюдавший за всем происходящим. Но по пояс голый Галкин*, ослепленный пляжным солнцем, заметил это только потом, после чего выдавил из себя непонятный крик.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ