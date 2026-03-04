Полупустые рейсы в Москву и ни одного билета: парадокс эвакуации волгоградцев из ОАЭ

Волгоградка Алина с 10-летним сыном должна была вылететь из Дубая домой еще в последний день февраля. Все шло по плану: за туристами пришел автобус, группа выехала в аэропорт. Но в пути гид объявил: «Мы не едем. Началась война». Вместо терминала их отвезли в другой отель, где пришлось три часа ждать заселения в неизвестности. На ресепшене на вопрос, до какого числа продлено проживание, ответили: дата открыта, передает ИА «Высота 102».

Та ночь запомнилась Алине и ее сыну навсегда. Вокруг гремели взрывы, выли сирены, на телефоны приходили уведомления об опасности. Ребенок был в таком ужасе, что вцепился в мать — на ее теле до сих пор остались синяки.

«Та ночь действительно была самой тревожной. Вокруг то и дело раздавались звуки взрывов. После срабатывания тревоги на телефон стали приходить уведомления об опасности. Сын настолько сильно испугался в те моменты, что на моем теле остались сильные синяки — так он хватался за меня от страха», — рассказывает Алина.

Сейчас, спустя несколько дней, Дубай внешне живет обычной жизнью. Но одиночные взрывы все еще слышны, а по небу то и дело что-то пролетает. Туристы из Волгограда, как и сотни других россиян, сидят на чемоданах и каждую минуту ждут новостей о вылете. Информации нет, билетов на руках нет, остается только донимать вопросами отельного гида.

«Самостоятельно мы не можем получить ни информации о вылете, ни наших билетов. Поэтому все, что нам сейчас остается, так это надоедать сообщениями отельному гиду, — признает волгоградка. — Несмотря на неопределенность, сегодня мы ощущаем себя в безопасности. Кто-то из соотечественников нестерпимо хочет домой или паникует, а кто-то даже радуется незапланированному продлению отдыха».

Со слухами о спекуляциях и выкачивании денег Алина не сталкивалась: проживание и питание оплачены. Однако волгоградцы уже готовы подписать отказ от претензий, лишь бы оказаться в России. Ситуацию усугубляет то, что, по словам очевидцев, самолеты в Москву уходят полупустыми, но застрявших пассажиров на них не берут.