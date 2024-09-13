Полуразрушенное здание бывшего многоквартирного жилого дома наконец снесли в Подольске

В подмосковном городе Подольск, на улице Плещеевская завершен снос расселенного жилого дома № 46, который ранее был признан аварийным. Демонтаж был выполнен в рамках проведения работ по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов на территории региона. Об этом заявили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Отмечается, что в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в конце прошлого года администрацией муниципалитета были завершены необходимые мероприятия по расселению собственников жилых помещений.

Кроме того, объект сильно пострадал в результате пожаров, полуразрушенное здание было включено в перечень для ликвидации с последующим демонтажем. В августе был полностью завершен снос аварийного сооружения, земельный участок очищен от строительного мусора.

Всего на территории городского округа Подольск выявлено более трехсот объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день порядка семидесяти пяти процентов от общего количества объектов уже приведено в соответствие.