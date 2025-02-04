Пользователей Galaxy S21 оставили без обновлений Android

Южнокорейская корпорация Samsung на странице поддержки опубликовала объявление: Galaxy S21 останется без обновлений Android, так как в компании признали разработку устаревшей.

Владельцам Galaxy S21 оставят обновления безопасности, но их будут выпускать раз в квартал, а не раз в месяц, как у остальных пользователей гаджетов Samsung. По данным PhoneArena, такие разработки южнокорейцев как Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra получат Android 15 в ближайшие недели, но это будет последним патчем для серии.

Рассчитывать на Android 16 могут владельцы Galaxy S21 FE, так как обновление выйдет в середине 2025 года, а поддержка истечет лишь в январе 2026-го.

Напомним, что Galaxy S21 были выпущены в январе 2021 года и стали популярной новинкой, в том числе и России. Samsung обещал, что поддержка гаджетов будет осуществляться четыре года. Судя по всему, срок уже прошел и продолжать выпускать обновления далее не планируется.

Ранее сообщалось, что новые телефоны Samsung могут не подойти российскому рынку. Об этом заявила эксперт Наталья Голицына.