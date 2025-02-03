Россиян предупредили о проблемах при покупке смартфонов на сером рынке или маркетплейсах

Покупка новых смартфонов Samsung через маркетплейсы и серый рынок может создать проблемы для российских клиентов. Возможности владельцев таких устройств могут быть ограничены из-за состояния телефонов и несовместимости с российскими услугами связи, предупредила в интервью РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

Среди основных проблем, с которыми могут столкнуться покупатели, — возможное отсутствие совместимости устройств с российскими операторами связи. Часть гаджетов может быть привезена из Индии, и в результате пользователи могут обнаружить, что их смартфоны работают исключительно с SIM-картами иностранных операторов.

«Одна из главных проблем в том, что некоторые смартфоны Samsung линейки S25 могут быть привезены из Индии и не проверены на совместимость с российским рынком», — уточнила эксперт.

Более того, такие устройства могут не поддерживать переключение приложений, таких как WhatsApp*, на русский язык, что дополнительно усложняет их использование.

Голицына также отметила, что некоторые ненадежные магазины могут предлагать восстановленные устройства, выдавая их за новые. Качество и производительность таких смартфонов зачастую уступают оригинальным новинкам.

Также, отметила специалист, устройства, приобретенные на сером рынке, практически всегда лишены официальной гарантии. В случае поломки или других неисправностей владельцы окажутся в ситуации, когда придется самостоятельно искать и оплачивать ремонт.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что группа «М.Видео-Эльдорадо» начала выкупать подержанные смартфоны у россиян.

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