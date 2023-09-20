Пользователи интернета пришли в восторг из-за ролика с котом-любителем объятий

Как пишет издание «Утро.ру» , собаки и коты несмотря на то, что являются животными, часто могут проявлять человеческие, на первый взгляд, чувства.

Кошачья любовь дорогого стоит, ведь эти животные известны своим высокомерным характером. Однако в сети появилось видео, которое опровергло все предрассудки, касающиеся этих милых зверьков.

Публика не осталась равнодушной, увидев, как рыжий кот подпрыгнул и обнял своего хозяина. Судя по всему, такая реакция от животного последовала после долгой разлуки.

Животное настолько соскучилось, что даже не собирается отпускать человека. А последнему, наверняка, от этого очень приятно. Ведь не часто встретишь настолько любвеобильного кота. Хозяин, наверняка, тоже разделяет его чувства.