Пользователи «Мегамаркета» столкнулись со сбоем в работе сервиса

Пресс-служба маркетплейса сообщила о том, что специалисты стараются восстановить его работоспособность. Об этом также написали в ТАСС .

Стало известно, что днем в пятницу, двадцать девятого сентября, пользователи «Мегамаркета» заметили проблемы в работе сайта и приложения. Там высвечивались уведомления о том, что в скором времени работоспособность будет восстановлена. В компании же сообщили, что в сложившейся ситуации уже разбираются специалисты. Они трудятся для того, чтобы пользователи вновь смогли воспользоваться сервисом.

На данный момент приложение и сайт уже возобновили свою работу. Маркетплейс, благодаря усилиям специалистов, готов к новым покупкам и наплыву посетителей, также готовых к этим самым покупкам.