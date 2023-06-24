Пользователи популярного мессенджера недовольны сбоями в работе мобильного приложения

Такие сбои могут привести к некорректной работе приложения и затруднить коммуникацию между пользователями. Об этом сообщает RT

Пользователи известного мессенджера от Павла Дурова жалуются на сбои в работе приложения. Они были зафиксированы в нескольких российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, а также Волгоградскую, Воронежскую, Челябинскую, Нижегородскую области и Пермский край. Эта информация стала известна по данным сервиса DownRadar (Сервис отслеживания работоспособности сайтов и сервисов в режиме реального времени).

Такие сбои могут быть вызваны различными причинами, включая технические неполадки или кибератаки. В любом случае, надеемся, что проблема будет решена в ближайшее время, чтобы пользователи могли продолжать пользоваться приложением без каких-либо препятствий.