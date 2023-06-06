Пользователи приложения «Тинькофф банка» столкнулись с проблемой и не могут делать переводы

Мобильное приложение «Тинькофф банк» дало сбой. Его клиенты и пользователи программы столкнулись с временными трудностями. Из-за них не получается перевести деньги на карты других банков, а также сделать перевод в рамках собственных счетов. Об этом пишет издание «ПолитЭксперт»

Отправка денег оборачивается для пользователей емким сообщением о том, что им следует попробовать сделать это еще раз спустя какое-то время. Объясняется это тем, что операцию невозможно выполнить в данный момент. При входе в «Тинькофф банк» всплывает уведомление разработчиков, в котором содержится предупреждение о возникших ошибках в приложении, а также их исправлении.

Ранее сообщалось, что в нескольких странах наблюдался сбой в работе Microsoft.