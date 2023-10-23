Пользователи сети обнаружили ляп в кинокартине «Покровские ворота»

Встретивший девушку Костик волшебным образом меняет свой облик всего за пару секунд. Видео с данным фрагментом опубликовало издание «Утро.ру» , чтобы каждый смог увидеть то, что не замечал многие годы.

Напомним, что лирическая комедия вышла еще в 1982-м году. Уже в феврале следующего года телезрители могли лицезреть «Покровские ворота» на своих экранах. Спустя некоторое время особо внимательные начали находить в фильме Михаила Козакова грубые ляпы. Об одном из них и пойдет дальше речь.

Если приглядеться всего к паре кадров на восемнадцатой минуте второй серии, то можно заметить, как нарядный Костик, пришедший на свидание к девушке, всего за несколько секунд «переодевается» из темного пиджака с манжетами и белым вязаным воротником в обычный пиджак с галстуком, которого, к слову, не было кадром ранее.