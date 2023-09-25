Пользователи сети рассказали об отношениях после измены партнера

Как пишет издание «Утро.ру» , не каждому под силу сохранить отношения в долгосрочной перспективе. Причин этому может быть масса, в числе которых – измена.

Бывает так, что одному партнеру не получается оставаться верным, а другой способен простить измену. Казалось бы, такое противоречие явно намекает на неравноправие в отношениях. Так или иначе, существует немало примеров, когда кто-то один оступился, но пара все равно продолжила встречаться.

В таком случае подозрение со стороны преданного партнера в повторной измене своего возлюбленного вполне оправдано. А иногда сами изменщики проецируют свое поведение на девушек и парней. Например, так произошло у одного из пользователей соцсети. Его избранница «провинилась», а потом решила, он тоже начнет изменять. В конце концов, эти отношения рухнули.