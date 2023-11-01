Пользователи сети сделали из снимка Водонаевой фотожабу

Стало известно, что Алена Водонаева опубликовала на своей странице в социальных сетях новые кадры с откровенной фотосессии. Ведущая позировала в черном бархатно-кружевном халате перед картиной в изящных интерьерах. Кому-то показалось забавным взять один из готовых снимков и отредактировать его на свой вкус.

Впрочем, старания автора оказались не напрасны. Водонаева заметила фотожабу с собой и даже опубликовала в соцсетях, не стесняясь самого посыла видоизмененной фотографии. А на ней, к слову, красотка тянулась уже к портрету женатого артиста SHAMAN’а. Возможно, кто-то и вовсе не заметил подмены, обратив свое внимание на упругие ягодицы звезды.