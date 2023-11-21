Пользователи сети увидели снимок голого наследника Олега Газманова

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Родион Газманов публично унизил SHAMANа. Видимо, внимание публики очень важно для исполнителя, поэтому он сделал вид, что не знаком с творчеством «лучшего певца года».

А недавно Родион Газманов решил еще раз подогреть к себе интерес. Опять же – с помощью фотографии, только уже без других известных личностей. На снимке, которым также поделилось издание «Утро.ру», наследник певца-патриота предстал перед подписчиками абсолютно голый.

Правда, это фото сделано довольно давно, и на нем изображен совсем маленький Родион Газманов. По его словам, снимок сделан в 1981-ом году. Кстати, детский кадр в сети всплыл не просто так. Ранее певец предложил фанатам назвать любую дату для того, чтобы он нашел к ней снимок, сделанный в то время. Просьба выполнена – вопросов нет.