Наследник Олега Газманова публично унизил SHAMANа

Как пишет издание «Утро.ру» , певец просто не смог смириться с успехом коллеги.

Ярослав Дронов славится не только своими песнями, но патриотической позицией. Однако, для многих это – не повод уважительно относиться к любимчику публики. Так же посчитал и Родион Газманов, который на глазах пользователей соцсетей унизил музыканта.

Напомним, ранее мы писали о том, что треть россиян считают SHAMANа лучшим певцом года (согласно результатам опроса ВЦИОМ).

Вероятно, это и стало причиной того, что наследник второго главного певца-патриота решил публично отомстить Дронову за отца. Наверняка никто не ожидал, что сын Олега Газманова выложит в сеть совместное фото с SHAMANом и подпишет его следующим образом:

«Ярослав Дронов. Он же Шаман. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?», – с издевкой написал он.

Наверняка этим Газманов пытался намекнуть на то, что не знаком с творчеством исполнителя, который стал «лучшим певцом года».