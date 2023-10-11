Наследник Олега Газманова публично унизил SHAMANа
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
Как пишет издание «Утро.ру», певец просто не смог смириться с успехом коллеги.
Ярослав Дронов славится не только своими песнями, но патриотической позицией. Однако, для многих это – не повод уважительно относиться к любимчику публики. Так же посчитал и Родион Газманов, который на глазах пользователей соцсетей унизил музыканта.
Напомним, ранее мы писали о том, что треть россиян считают SHAMANа лучшим певцом года (согласно результатам опроса ВЦИОМ).
Вероятно, это и стало причиной того, что наследник второго главного певца-патриота решил публично отомстить Дронову за отца. Наверняка никто не ожидал, что сын Олега Газманова выложит в сеть совместное фото с SHAMANом и подпишет его следующим образом:
«Ярослав Дронов. Он же Шаман. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?», – с издевкой написал он.
Наверняка этим Газманов пытался намекнуть на то, что не знаком с творчеством исполнителя, который стал «лучшим певцом года».