Пользователи сети восхитились смелостью кота, который спас собачку от большого пса

В интернете появился умилительный ролик с существами из животного мира. Причем, их «миры» совершенно разные, ведь речь идет о собаках и кошке.

Не зря говорят про некоторых людей следующее: «живут как кошка с собакой». Ведь в обществе принято считать, что эти животные враждуют между собой. Однако, ситуация иногда складывается совершенно иначе.

Многие не откажутся от возможности час-другой «позалипать» на смешные ролики с животными. Так недавно пользователям сети представился шанс взглянуть на битву, в которой самым сильным и устрашающим оказалась вовсе не пес или человек, а самый обыкновенный кот.

Как пишет издание «Утро.ру», довольно крупной собаке не понравилось, как ведет себя меньший сородич. Пес накинулся на подружку и начал сильно ее трепать. На помощь вовремя подоспели люди, которые были рядом. Они отогнали агрессора от малышки.

Но и этим все не закончилось: кот заметил все происходящее и тоже бросился защищать маленького друга. Человеческая помощь тут уже понадобилась крупной собаке, которая начала весь сыр-бор.