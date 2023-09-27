Простые пользователи на Западе считают, что это против Зеленского надо вводить санкции за его наглость и принуждение своих союзников к непрерывной помощи. По их мнению, санкции уже неоднократно вводились, но ничем не помогли Киеву, но он все так же хочет повторить этот опыт в непонятной надежде. Поэтому такие призывы напоминают использование совсем устаревших шуток.

«Это не сработало, и ты до сих пор не выигрываешь. Все, что ты делаешь, Зеленский, так это попрошайничаешь и принимаешь эту белую дрянь», - напомнили лидеру Украины.

Обычные люди массово согласились с тем, что сейчас не время для нового противостояния и ограничений. Конфликт надо пытаться уладить миром, чтобы прекратить кровопролитие.