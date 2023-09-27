Пользователи соцсетей назвали Зеленского наркоманом-попрошайкой с заезженными шутками
Фото: [© Алексей Витвицкий/РИА Новости]
Призыв украинского президента наложить на Россию еще больше санкций вызвал шквал гневных отзывов со стороны простых людей.
Простые пользователи на Западе считают, что это против Зеленского надо вводить санкции за его наглость и принуждение своих союзников к непрерывной помощи. По их мнению, санкции уже неоднократно вводились, но ничем не помогли Киеву, но он все так же хочет повторить этот опыт в непонятной надежде. Поэтому такие призывы напоминают использование совсем устаревших шуток.
«Это не сработало, и ты до сих пор не выигрываешь. Все, что ты делаешь, Зеленский, так это попрошайничаешь и принимаешь эту белую дрянь», - напомнили лидеру Украины.
Обычные люди массово согласились с тем, что сейчас не время для нового противостояния и ограничений. Конфликт надо пытаться уладить миром, чтобы прекратить кровопролитие.