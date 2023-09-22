Пользователи соцсетей снимают шуточные ролики с Зеленским

Короткие ролики уже давно заполонили весь интернет, и часто от них бывает трудно отвлечься. Они затягивают настолько, что порой просмотр множества пятнадцатисекундных видео по времени превышает двухчасовой фильм.

Конечно, есть и противники подобного формата, которые высмеивают любителей таких клипов. Однако в этот раз пришло время посмеяться самим авторам и их фанатам.

Таким образом, недавно на одной из платформ с короткими роликами завирусились видео, в которых Зеленский «клянчит» у людей деньги, танки или любую другую помощь для Украины. При этом они занимаются совершенно разными делами и отмахиваются от него.