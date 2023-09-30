Пользователи соцсетей встревожились из-за анонса президента Украины

Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 30 сентября, стране предстоит узнать важные новости. Об этом пишет агентство «РИА Новости» .

Люди в социальных сетях забили тревогу из-за слов украинского лидера. Один из пользователей признал, что такой «анонс» звучит немного зловеще. Другой же только накалил обстановку загадочным «что-то назревает».

Третий отметил, что никакие действия Зеленского не приводят к успеху украинского народа. «Больше катастроф, жертв и смертей», – все, что смог написать еще один человек. А кто-то и вовсе попросил президента Украины уйти в отставку.

В общем, остается только ждать объявления тех самых важных новостей, о которых Зеленский заранее обмолвился, чем сильно встревожил пользователей интернета.