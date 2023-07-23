Пользователи Wikipedia по всему миру сообщают о серьезных сбоях в работе сервиса

Сбои в работе сайта мировой интернет-энциклопедии Wikipedia происходят в нестоящее время в ряде стран как восточного, так и западного полушарий.

Как следует из данных отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов сайта Downdetector, первые жалобы от пользователей на невозможность открыть веб-станицу поступили около 3 часов ночи по мск.

Наибольшее число обращений из Великобритании. Также Wikipedia недоступна в Швеции, Польши, Франции, Германии, России, США и Финляндии. Из указанных с ран поступило суммарно уже 1500 жалоб.

Корреспондент «Подмосковье Сегодня» также не смог открыть сайт энциклопедии по состоянию на 5:30 мск.