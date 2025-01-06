Пользователи жалуются на массовые сбои в работе Рунета

Половина российских сервисов и приложений перестала работала. Об этом сообщают пользователи в соцсетях. Также об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Больше всего досталось абонентам МТС — пользователи не могут воспользоваться интернетом и связью. У некоторых также фиксируются проблемы с запуском мобильного приложения.

Сбои наблюдаются в работе видеохостинга Rutube, соцсети ВКонтакте, онлайн-банкинга «Т-банк», а также в сервисах «Яндекса». С чем связаны сбои в работе приложений, неизвестно.

Кроме того, аналогичные проблемы возникают и с запуском зарубежным сервисов, таких как «Google Почта», YouTube и Twitch.

В ноябре 2024 года уже происходил крупный сбой в работе сервисов Рунета. Тогда Роскомнадзор сообщил, что проблесы связаны с неполадками в функционировании облачных сервисов.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что в 2024 году удалось сдержать активный рост мошенничеств.