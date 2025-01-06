Генпрокуратура: в 2024 году в России удалось сдержать активный рост мошенничеств

В 2024 году в России наблюдался рост мошенничеств, составивший 3,6% по сравнению с 2023 годом. Об этом ТАСС рассказали в Генеральной прокуратуре.

За 11 месяцев ушедшего года общее число зарегистрированных мошеннических действий достигло 411,6 тыс. случаев. Удельный вес мошенничеств в преступности вырос с 12,6% до 23,3%.

Согласно статистике, 85% всех мошенничеств совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) или в сфере компьютерной информации. В частности, количество кибермошенничеств увеличилось на 7,8%.

В Генпрокуратуре отметили, что в ответ на текущие угрозы была внедрена система «Антифрод», которая помогла снизить долю мошенничества с подменой телефонии с 30% до 2%. Эта программа также заблокировала более 620 млн звонков с подозрительных номеров.

Система «Антифишинг», действующая с 2022 года, выявила и заблокировала более 60 тыс. мошеннических сайтов.

На уровне правоохранительных органов Генпрокуратура за первое полугодие 2024 года направила более 1,2 тыс. требований в Роскомнадзор, что привело к ограничению доступа к более чем 60 тыс. интернет-ресурсов.

В 2022 году было ограничено или прекращен доступ к более 11,9 тыс. ресурсов, среди которых оказалось около 5 тыс. фишинговых сайтов.

Ранее юрист и руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский предупредил о новой схеме мошенничества, предлагающей россиянами стать присяжными.