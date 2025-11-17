Пользователям напомнили о скрытых рисках цифрового следа

Пользователям напомнили, что полностью удалить цифровой след невозможно, однако его можно заметно сократить. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России, пишет rznonline .

В ведомстве указали, что первым шагом следует считать поиск данных о себе по имени, адресу электронной почты или никнеймам. Для расширенной проверки рекомендуется использовать сервисы Namechk и Web Cleaner.

Управление отметило, что пользователям важно удалять старые аккаунты и аннулировать доступы приложений, ранее связанных через Google и Apple. В МВД добавили, что при обнаружении ложных или нежелательных материалов можно воспользоваться механизмом «права на забвение». Запросы принимают Яндекс, Google, Bing и Mail.ru.

Специалисты пояснили, что при размещении данных на конкретном сайте владельца ресурса можно найти через who.is, после чего отправить запрос на удаление. Также рекомендовано обращаться в archive.org для удаления сохраненных копий.

В ведомстве подчеркнули необходимость мониторинга возможных утечек, настройки приватности в соцсетях и операционных системах, удаления писем с кодами и паролями, отказа от рассылок и регулярной очистки истории браузера.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательную идентификацию для входа в интернет.