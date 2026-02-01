Пользователям ноутбуков объяснили, почему нельзя сразу ставить их на зарядку после холода

Подключение ноутбука к зарядке сразу после пребывания на морозе может негативно сказаться на состоянии аккумулятора и ускорить его износ. Об этом « Газете.Ru » сообщил представитель российского производителя компьютерной техники iRU Артем Пищулин.

Специалист пояснил, что наибольшая нагрузка на батарею возникает в тот момент, когда устройство включают или ставят на зарядку сразу после холода. По его словам, при низких температурах химические процессы в литий-ионных элементах замедляются, из-за чего во время зарядки повышается вероятность скачков напряжения и перегрузок, что ведет к ускоренной деградации аккумулятора.

Эксперт также обратил внимание, что при сильном охлаждении материалы корпуса — пластик и металл — меняют размеры неравномерно. При резком нагреве после включения это может вызывать микродеформации внутренних элементов. Кроме того, из-за температурного контраста внутри устройства и под клавиатурой способна образовываться влага, что повышает риск коррозии и коротких замыканий.

По оценке специалиста, регулярное воздействие низких температур отражается не только на текущей емкости батареи, но и постепенно разрушает ее внутреннюю структуру. Это выражается в снижении времени автономной работы, росте внутреннего сопротивления и более быстром разряде.

В качестве меры предосторожности рекомендуется сначала дать ноутбуку прогреться до комнатной температуры и лишь затем подключать питание, избегая режимов ускоренной зарядки. Также, как отметил представитель компании, продлить срок службы аккумулятора помогают встроенные инструменты контроля уровня заряда и ограничение максимальной зарядки.

