«Помидорами не откупятся»: ФСБ обнаружило следы взрывчатки в турецком сухогрузе с украинским экипажем

Сотрудники ФСБ обнаружили следы взрывчатки в тайнике сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в конце мая судно стояло в украинском порту Килия, а в июле — в турецком порту Тузла, где экипаж сухогруза полностью заменили на украинцев. Также было изменено и название судна.

В ФСБ считают, что эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования сухогруза для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.

В ведомстве приняли решение о запрете прохода судна через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.

«Понятное дело, что Украина не просто так топит за зерновую сделку. Им вместе с зерном и оружие, и боеприпасы шли»; «Отличная работа ФСБ. Прекращение подобных поставок помогает нашим бойцам»; «Понимаете, раз пришлось конструкцию судна переделывать, значит, тайник-то найден не маленький. Помидорами на этот раз не откупятся», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что Украина отправит еще два теплохода с зерном в Турцию.