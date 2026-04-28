«Помидоры по 900 рублей»: российский блогер сравнил цены на Камчатке и в Москве и ужаснулся

Блогер-путешественник, ведущий канал TrueStory Travel на платформе «Дзен», поделился шокирующими подробностями о стоимости повседневных продуктов на Камчатке. Сравнив местные ценники с московскими, он пришел к выводу, что жизнь в этом регионе обходится в разы дороже, и даже повышенные зарплаты не компенсируют разницу в ценах.

По его наблюдениям, базовый набор продуктов на полуострове стоит баснословных денег. Килограмм помидоров обойдется в 850–900 рублей, тогда как в столице их можно купить за 200–450 рублей. Огурцы здесь продают по 700–800 рублей за килограмм (в Москве — 250–350 рублей). Литр молока на Камчатке стоит 105–130 рублей против московских 60–80 рублей, а за питьевой йогурт просят 130 рублей, в то время как в Москве он стоит вдвое дешевле — 50–60 рублей. Даже десяток яиц категории С1 продается за 110 рублей, что на 20–30 рублей дороже, чем в Москве.

Автор блога подчеркнул, что дороговизна продуктов на полуострове объясняется сложной транспортной логистикой: товары доставляют издалека, что значительно увеличивает их конечную стоимость. При этом он отметил, что заработные платы в регионе, хотя и выше среднероссийских, все же не позволяют покрывать такие расходы, делая жизнь на Камчатке действительно дорогой.