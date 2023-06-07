Помилованная Софья Сопега поблагодарила Лукашенко

7 июня Софья Сопега, которую помиловали в Беларуси, поблагодарила Александра Лукашенко. Об этом сообщает канал «Раньше всех. Ну почти» .

Во время передачи Сопеги делегации Приморского края во главе с губернатором девушка обратилась к Президенту Беларуси. По ее словам, глава государства дал ей второй шанс, подписав помилование, и сделал этим подарок не только девушке, но и ее семье. Девушка признала, что ей очень повезло. Теперь она планирует вернуться домой, увидеть родителей.

Сообщается, что указ о помиловании Александр Лукашенко подписал 6 июня после обращения к нему с такой просьбой. Губернатор Олег Кожемяко отметил, что для помилованной Софьи Сопеги такой шаг имеет большое значение.