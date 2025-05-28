Помним и гордимся: в Павловском Посаде отметили День пограничника

28 мая в России ежегодно отмечается профессиональный праздник – День пограничника, посвященный людям, охраняющим государственную границу в любое время суток. В Павловском Посаде в этот день состоялось торжественное мероприятие памяти, в котором приняли участие активисты партии «Единая Россия», ветераны и жители района. Организатором церемонии стал партийный проект «Историческая память» партии «Единая Россия».

История этого праздника восходит к 1918 году, когда 28 мая был издан указ Совета народных комиссаров РСФСР об основании Пограничной охраны. С тех пор многие поколения мужчин и женщин посвятили себя этой сложной и почетной службе.

Ежедневно на охрану границ Российской Федерации встают тысячи военнослужащих, среди которых опытные ветераны, новобранцы и преданные четвероногие помощники – служебные собаки, надежные партнеры пограничников в самых экстремальных ситуациях.

У мемориала, посвященного пограничникам всех поколений, расположенного в Парке Победы, прошел митинг, посвященный самоотверженному труду и службе тех, кто защищает границы. Участники мероприятия почтили память погибших героев минутой тишины и возложили цветы в знак глубокой благодарности и уважения.

«В настоящее время, как и столетие назад, защита границ нашей страны является задачей первостепенной важности. И именно благодаря мужеству пограничников, их выдержке и профессионализму миллионы граждан России могут жить в безопасности. Пограничные службы не только обеспечивают охрану государственных рубежей, но и принимают участие в предотвращении диверсий, отражении вооруженных провокаций и поддержании безопасности государства», — заявила муниципальный координатор партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Ксения Бунина.

День пограничника — это важное напоминание о значимости и необходимости государственной безопасности для каждого. Партийный проект «Историческая память» способствует укреплению связи между поколениями, сохранению памяти о подвигах предков и поддержке настоящих героев.