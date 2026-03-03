«Помогите предотвратить преступление»: петербуржец поверил мошенникам и остался без машины

«Схема Долиной», получившая название после громкого дела певицы с квартирой в Хамовниках, добралась до автомобильного рынка Петербурга. Житель Северной столицы стал жертвой мошенников и лишился своей иномарки.

По информации портала «Москва 24», неизвестные, представившись сотрудниками одного из ведомств, связались с мужчиной и попросили помочь в предотвращении преступления. Добившись доверия, аферисты убедили его срочно продать автомобиль по заниженной цене, а вырученные средства перевести на указанные счета. Россиянин выполнил все в точности.

Когда обман вскрылся, мужчина попытался вернуть машину через суд. Однако суд встал на сторону покупателя, который, как выяснилось, действовал добросовестно и не знал о мошеннической схеме. Судьи отметили: продавец был дееспособен, а значит, должен самостоятельно отвечать за последствия сделки.

Автоюрист Лев Воропаев пояснил, что Верховный суд еще не выпустил однозначных разъяснений по таким случаям, поэтому у обманутого продавца теоретически есть шанс вернуть имущество. Но на практике закон все чаще оказывается на стороне покупателей, которые не знали и не могли знать о махинациях. Теперь петербуржец остался и без машины, и без денег.