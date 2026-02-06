«Помогите взять на передержку»: в Петербурге экстренно ищут приют для приюта

В Санкт-Петербурге разворачивается срочная операция по спасению десятков животных. Приют «ХэлпДогМини», много лет работавший на Октябрьской набережной, получил предписание освободить занимаемые помещения до 9 февраля. Теперь волонтеры в авральном режиме ищут временные или постоянные дома для своих подопечных.

Срочный переезд в разгар зимы

Основательница приюта Юлия Клафтон подтвердила, что требование об освобождении территории поступило от городской администрации. Причиной стало строительство Большого Смоленского моста. Хотя ранее строители в частных разговорах заверяли, что приют им не мешает и время есть, официального разрешения на отсрочку в несколько месяцев для подготовки нового места добиться не удалось.

Новая территория: пустырь вместо дома

Для переезда город ранее выделил приюту участок рядом с улицей Цимбалина. Волонтеры своими силами расчистили пустырь от мусора, установили несколько бытовок, но их катастрофически недостаточно. Клафтон отметила, что приют сейчас в срочном порядке ищет, где разместить 40 собак на передержку и на какие средства приобрести дополнительные вагончики.

История вопроса и надежда на помощь

Угроза выселения нависла над приютом еще осенью 2024 года, когда стало известно о планах строительства. Тогда за ситуацию вступился депутат Госдумы Михаил Романов, обратившийся к губернатору Александру Беглову. Это позволило найти новый участок и получить первоначальную отсрочку. Сейчас администрация приюта в соцсетях вновь обращается к горожанам с просьбой о помощи, чтобы 70 собак, 12 кошек, два попугая и обезьянка не оказались на улице в февральские морозы.