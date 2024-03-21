Помогла «Социальная ипотека»: Фельдшер из Люберец осуществила мечту о собственной квартире

Известно, что вот уже десять лет Анастасия работает на Северной подстанции ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. В.Н. Розанова», и за это время ей пришлось столкнуться с самыми разными случаями. Она отметила, что общение с людьми в целом заряжает энергией. А еще ее радует, когда получаешь отдачу, и чувствуешь себя нужной.

У Анастасии подрастает двое детей. Обладательница сертификата признается, что вместе с мужем часто обсуждали покупку своего жилья, но для обычной ипотеки денег не хватало даже на первый взнос. Планы осуществились благодаря «Социальной ипотеке».