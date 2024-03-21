Помогла «Социальная ипотека»: Фельдшер из Люберец осуществила мечту о собственной квартире
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Фельдшер скорой медицинской помощи Анастасия Голева из городского округа Люберцы смогла приобрести собственное жилье благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Известно, что вот уже десять лет Анастасия работает на Северной подстанции ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. В.Н. Розанова», и за это время ей пришлось столкнуться с самыми разными случаями. Она отметила, что общение с людьми в целом заряжает энергией. А еще ее радует, когда получаешь отдачу, и чувствуешь себя нужной.
У Анастасии подрастает двое детей. Обладательница сертификата признается, что вместе с мужем часто обсуждали покупку своего жилья, но для обычной ипотеки денег не хватало даже на первый взнос. Планы осуществились благодаря «Социальной ипотеке».
«Мы настолько счастливы, что я даже не могу описать! Мы взяли «вторичку», чтобы сразу можно было жить. Это евродвушка с большой кухней. Очень удобно, чтобы собираться всем вместе. Когда я готовлю, дети обычно где-то рядом», — рассказала медик.