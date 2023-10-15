Помойте руки, обнимите отца: какие праздники отмечают 15 октября

Сегодня, 15 октября, отмечают Международный день сельских женщин, День отца и Всемирный день мытья рук. Подробности — в нашем материале.

Международный день сельских женщин

День сельских женщин празднуют во многих странах мира начиная с 2008 года. Он учрежден Генассамблеей ООН в рамках дискуссий об улучшении положения женщин в селах.

Фото: [ freepik.com ]

Цель празднования — отметить вклад сельских женщин в развитие сельского хозяйства и легкой промышленности. В то же время этот день призван привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются женщины.

День отца

Еще один не менее важный праздник — День отца — отмечают в России 15 октября. Праздновать его начали относительно недавно — в 2021 году.

Фото: [ freepik.com ]

День отца был учрежден по приказу президента России с целью укрепить институт семьи и подчеркнуть важность отцов в воспитании детей.

Всемирный день мытья рук

День чистых рук учрежден сразу тремя крупными организациями: Генеральной ассамблеей ООН, ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения.

Фото: [ freepik.com ]

Создатели праздника хотели подчеркнуть важность мытья рук для нашего здоровья. Это напоминание особенно актуально сейчас, когда призыв мыть руки уже не воспринимается с должным вниманием.

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