Помощь для поддержки медицинских отрядов ВДВ и разведки отправили из Дзержинского в зону СВО

Прихожане Храма Святого Благоверного князя Дмитрия Донского из Дзержинского приняли участие в сборе необходимого военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Дзержинский.

В начале мая старшему священнику храма иерею Игорю Маркевичу поступил запрос от госпиталя, который работает на линии соприкосновения, на приобретение биохимического анализатора для быстрого анализа крови перед полевыми операциями, а также специальных пробирок и реагентов. С помощью прихожан и благотворителей удалось собрать необходимую сумму — 315 тысяч рублей.

Помимо медицинской техники, приход приобрел препараты, которые частично будут отправлены на передовую для оказания первой помощи. Это обезболивающее средство в специальных упаковках, чтобы бойцам было удобно их носить в карманах бронежилетов, жгуты, когезивные бинты и турникеты для полевых аптечек. Также медикаменты будут направлены в госпиталь ВДВ.