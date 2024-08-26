Помощь для раненых бойцов СВО доставили в госпиталь жители Люберец

Депутаты городского округа Люберцы и жители муниципалитета собрали и доставили помощь в госпиталь, где проходят лечение бойцы специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Вместе с коллегами неравнодушными люберчанами доставили гуманитарку в госпиталь, где проходят лечение бойцы СВО. Делаем все, чтобы наши защитники скорее пошли на поправку. Передали необходимые медикаменты, средства гигиены и сладкие гостинцы», — отметил депутат округа Дмитрий Коровкин.

Он напомнил, что посылки, письма для бойцов можно передать в общественную приемную «Единой России». Также он отметил, что в округе есть Центр поддержки участников СВО и их семей. Еще помощь оказывает благотворительный фонд «Домашний очаг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил завершить обновление и строительство всех спортивных объектов в Подмосковье.