Помощь героям: в Пушкино проходит акция «Промышленный туризм» для участников СВО

В подмосковном Городском округе Пушкинский реализуется программа по социальной и профессиональной адаптации ветеранов специальной военной операции. В рамках акции «Промышленный туризм» участники СВО посещают местные предприятия, чтобы познакомиться с потенциальными рабочими местами и различными профессиями.

Очередная такая экскурсия состоялась 22 января. При содействии администрации округа и Комитета семей воинов Отечества Ассоциация ветеранов СВО побывала на фабрике обуви в городе Пушкино. Сотрудники предприятия, которое более 15 лет выпускает продукцию под собственным брендом, показали гостям полный цикл создания обуви — от раскроя материалов до упаковки готовой пары.

Ранее в рамках этой же программы ветераны уже посещали другие производства на территории округа. Они увидели, как создают сухой душ на предприятии в Красноармейске, познакомились с изготовлением одноразовой упаковки в Ивантеевке и побывали в художественно-производственном предприятии , где изготавливают предметы церковного обихода.

По замыслу организаторов, такие встречи не только помогают в профориентации, но и способствуют социальной реабилитации защитников Отечества, укрепляя их связь с обществом.