Помощь и новогодние подарки из Щелкова доставили в детские дома ЛНР

«Наша швейная машинка сломалась, а без нее мы как без рук. Детская одежда постоянно требует ремонта. Мы благодарны всем за помощь. Отдельное спасибо за организацию поездки секретарю партийной организации „Единая Россия“ Андрею Булгакову», — сказал директор заведения Юрий Рыженков.