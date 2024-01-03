Помощь и новогодние подарки из Щелкова доставили в детские дома ЛНР
Фото: [Филипп Чернов]
Представители «Единой России», «Молодой Гвардии» и фонда «География Добра» из городского округа Щелково вручили помощь и новогодние подарки детям, живущим в детских домах Луганской Народной Республики.
«Помимо новогодних подарков детские дома получили безрецептурные лекарства, моющие средства, оргтехнику, швейную машинку и одежду по запросу», — рассказал заместитель секретаря Щелковского отделения партии «Единая Россия» Антон Малинин.
Благотворительный фонд «География Добра» и «Молодая Гвардия» передали детям сладкие наборы, развивающие игры, куклы, машинки на пульте управления. По специальному запросу в дом-интернат города Краснодон была предоставлена швейная машинка «JACK».
«Наша швейная машинка сломалась, а без нее мы как без рук. Детская одежда постоянно требует ремонта. Мы благодарны всем за помощь. Отдельное спасибо за организацию поездки секретарю партийной организации „Единая Россия“ Андрею Булгакову», — сказал директор заведения Юрий Рыженков.
Также выразили свою благодарность за гуманитарную помощь, новогодние подарки и ноутбук заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-интерната в городе Счастье ЛНР Юлия Демина.