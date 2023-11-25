Помощь семье участника СВО оказали в подмосковном Жуковском

Известно, что жена участника специальной военной операции на личном приеме обратилась со своей проблемой к Игорю Чистюхину. Сын поступил в этом году в колледж «Московия», однако баллов для поступления на бюджетную форму обучения по профессии, о которой давно мечтал, парню не хватило, поэтому он был принят только на платную форму обучения, хотя для семьи это являлось существенной дополнительной финансовой нагрузкой.

«Учитывая особое отношение в области к каждой семье участников СВО, я лично обратился к министру образования Илье Бронштейну, и Илья Михайлович тут же включился в решение этой проблемы. Вопрос разрешился довольно оперативно», — прокомментировал эту историю лидер областных справедливороссов, зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин.

В настоящее время парень продолжает обучение по нужной и любимой специальности, но уже абсолютно бесплатно.