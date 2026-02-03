Помощь участникам СВО, медицина, образование: глава Красноцветов участвовал в совещании под руководством губернатора

В понедельник, 2 февраля, глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с заместителями принял участие в совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Встречи в подобном формате проходят в регионе каждую неделю.

В ходе совещания были затронуты разные темы. В центре внимания стало обсуждение помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Работа в данном направлении активно ведется в Городском округе Пушкинский. В частности, специалисты филиала Фонда «Защитники Отечества» и представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО оказывают помощь в реабилитации и дальнейшем трудоустройстве.

Герои Городского округа Пушкинский могут воспользоваться мерами социальной поддержки, которая действует в Московской области. Таких мер 36. Оперативно решить многие вопросы предложено в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Трансформация систем образования и здравоохранения стала вторым важным блоком совещания. Укомплектованность персоналом Пушкинской клинической больницы на данный момент составляет 90%. Медицинские работники получают со стороны администрации округа поддержку. Цель мероприятий — повысить привлекательность труда медиков. Жители активно пользуются современными возможностями: в удаленном формате получают консультации специалистов благодаря услуге телемедицины.

Система общего образования в городском округе включает в себя 24 учебных заведения. В каждом из них организованы предпрофессиональные классы, которые охватывают всех без исключения учеников. Данный подход позволяет старшеклассникам сделать более осмысленный и подготовленный выбор будущей специальности.

Кроме того, значительный акцент делается на физическом воспитании подрастающего поколения. На территории округа с положительными результатами действует областная инициатива «Школьная лига» — серия спортивных состязаний, предоставляющая учащимся площадку для демонстрации своих способностей и достижений.