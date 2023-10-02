Помощник зампреда Совбеза РФ Медведева похвалил британские власти за своевременное чтение российских аккаунтов

После того, как Лондоне передумали официально отправлять своих военных на Украину остается только похвалить власти Великобритании, что вовремя читают аккаунты российских официальных лиц.

Ранее премьер Британии Риши Сунак, спустя сутки, после того, как в Минобороны страны заявили, что отправят на Украину своих военных инструкторов, обучать украинских солдат, официально опроверг такие идеи.

Правда, аккурат перед его заявлением замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсетях пригрозил, что, в случае появления британских солдат в зоне СВО, они станут приоритетной целью для Армии России.