«Поможет стимулировать женщин»: российский депутат поддержал новую инициативу Госдумы

В Госдуме предложили переводить студенток в декрете с платного отделения на бюджетные места. С такой инициативой выступил вице-спикер Владислав Даванков. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат Московской областной Думы Андрей Голубев поддержал эту идею.

«Считаю инициативу стратегически правильной — это поможет стимулировать женщин в самом благоприятном для деторождения возрасте для принятия решения о рождении ребенка. Это крайне важно в непростой демографической ситуации», — заявил Голубев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом депутат отметил, что предложение нужно реализовать таким образом, чтобы права остальных студентов на бюджетные места не ущемлялись. По его мнению, это решается источником финансирования.

«Источник финансирования для создания новых бюджетных мест должен быть дополнительным, а не в рамках имеющихся средств. Этот момент нужно проработать», — добавил собеседник.

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