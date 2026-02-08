Понедельник станет самым «выходным» будним днем в ближайшие месяцы

Понедельник в ближайшие месяцы станет самым «разгруженным» будним днем по количеству праздничных дат и перенесенных выходных. Такой вывод следует из утвержденного правительством производственного календаря, с которым ознакомился ТАСС .

До конца года дополнительные дни отдыха трижды придутся именно на начало недели. Речь идет о 23 февраля, а также о 9 марта — выходном, перенесенном с воскресного Международного женского дня, и 11 мая, которым завершится один из майских праздничных периодов.

Кроме понедельников, в оставшейся части года предусмотрены и другие будние выходные: два раза нерабочими окажутся пятницы — 1 мая и 12 июня. Также выходные затронут среду 4 ноября и четверг 31 декабря.

На этом фоне вторник оказался наименее затронутым праздничными переносами и дополнительными днями отдыха. По производственному графику он сохраняет статус самого «рабочего» буднего дня, поскольку не получает отдельных выходных, кроме периода новогодних каникул.

В комитете Госдумы по труду и социальной политике ранее разъясняли порядок предпраздничных сокращений рабочего времени. Как отмечала депутат Светлана Бессараб, в течение года запланировано несколько укороченных рабочих дней перед государственными праздниками. По ее словам, на один час меньше россияне будут работать накануне майских и июньских дат, а также перед ноябрьским праздником. При этом перед февральским и мартовским праздниками сокращения рабочего дня не предусмотрено.

